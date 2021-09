Wer sich je gefragt hat, wie sich die Welt vor der Schöpfung angehört hat oder wie sich Transzendenz musikalisch darstellen lässt, sollte sich den 24. Oktober rot im Kalender markieren. Denn dann holt die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe (Nispa) das Landesjugendorchester NRW nach Dinslaken.

Mit seinem Programm „Weltreligionen“ nimmt das rund 80-köpfige Ensemble die Zuschauer

mit auf eine musikalische Reise von der göttlichen Schöpfung bis ins Paradies. „Wir freuen uns sehr darauf, unser erstes Sparkassen-Konzert in der modern umgestalteten Kathrin-Türks-Halle auszurichten“, sagt Friedrich-Wilhelm Häfemeier, Vorstandsvorsitzender der Nispa. „Mit Stücken von Joseph Haydn bis Franz Schubert ist die Veranstaltung ein Muss für alle Klassik-Fans. Es ist immer wieder faszinierend mitzuerleben, mit welcher Brillanz der musikalische Nachwuchs sein Publikum in den Bann zu ziehen weiß.“

Karten in allen Kunden-Centern

„Wir haben das Konzert insbesondere für unsere Kunden ins Leben gerufen, als Dank für ihre langjährige Treue“, fährt Vorstandsmitglied Sascha Hübner fort. Eintrittskarten sind daher ab sofort bevorzugt für

Nispa-Kunden in allen Kunden-Centern erhältlich, ab dem 14. Oktober für alle weiteren Interessierten. Durch die Förderung der Nispa können die Eintrittskarten vergünstigt angeboten werden: Für Jugendliche beträgt der Preis 10 Euro, für Erwachsene 15 Euro pro Karte. „Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit hervorragender musikalischer Unterhaltung“, so der Nispa-Vorstand.

Das Konzert beginnt am 24. Oktober um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) in der Kathrin-Türks-Halle, Platz d'Agen 4, in 46535 Dinslaken. Für die Veranstaltung gilt – gemäß aktuellem Stand der CoronaSchutzverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – die 3G-Regel.