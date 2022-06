Im Zuge des Auftritts von Anti-Flag beim Ruhrpott-Rodeo eröffnet sich in der Eissporthalle Dinslaken die Möglichkeit für eine wirklich beachtenswerte Veranstaltung: Der Verein Hockey is Diversity setzt am Samstag, 2. Juli, 17 Uhr, gemeinsam mit der DINEis GmbH ein Zeichen gegen Rassismus und für mehr Diversität im Eishockey. Prominentes Gesicht des Benefizspiels „Punk Rock meets Hockey is Diversity“ ist der Anti-Flag-Bassist Chris #2, der selbst als Kapitän eines der beiden All Star Teams auf dem Eis stehen wird.

Im Sport hat jegliche Form von Diskriminierung, sei es Rassismus, Sexismus, Homophobie oder mangelnde Inklusion, keinen Platz. Dies sollte eine Selbstverständlichkeit sein, doch die Realität sieht leider anders aus.

Zeichen setzen am 2. Juli

Deshalb ist es wichtig, wo immer es möglich ist, die Stimme zu erheben und Zeichen zu setzen. Eine solche Gelegenheit bietet sich am Samstag, 2. Juli, in der Eissporthalle Dinslaken. Um 17.00 Uhr (Einlass 16 Uhr) treten ein All Star Team um den Bassisten der amerikanischen Punkband Anti-Flag Chris #2 und eine Damen-Spielergemeinschaft aus Bergkamen, Troisdorf und Dinslaken gemeinsam für mehr Diversität im Sport an. Ausgerichtet wird Punk Rock meets Hockey is Diversity von dem in Berlin ansässigen gemeinnützigen Verein Hockey is Diversity in Kooperation mit der DINEis GmbH. Die Veranstaltung konnte kurzfristig nach Dinslaken geholt werden, da Anti-Flag am Sonntag, 3. Juli, beim Ruhrpott Rodeo auf der Schwarzen Heide auftreten werden.

Gemeinsam auf dem Eis

Flagge zeigen gegen Diskriminierung und damit auf Missstände aufmerksam machen ist wichtig. Konkret zu handeln allerdings ebenfalls. Im Benefizspiel stehen alle gemeinsam auf dem Eis: u. a. die beiden EC Bergkamen Spielerinnen Michelle Lübbert und Alena Hahn, die ehemalige Nationalspielerin Jule Flötgen, Head Coach der Bergkamener Bären Miriam Thimm, Para Eishockey-Nationalspieler Jörg Wedde, Tommy Kuntu-Blankson und Chris #2 als einer der Initiatoren von Punk Rock meets Hockey is Diversity. Doch sie sind nicht die Einzigen, die an diesem Samstag die Eisfläche nutzen werden. Die DINEis hat über 200 Kinder und Jugendliche über die Flüchtlingshilfe und Jugendzentren, denen es sonst nicht so gut möglich ist, eingeladen, kostenlos an der öffentlichen Eisdisco nach dem Eishockeyspiel teilzunehmen. Jeder Zuschauer des Spiels, der sich für dieses tolle Projekt interessiert, ist eingeladen, anschließend selber auf´s Eis zu gehen.

Der Eintritt zu Punk Rock meets Hockey is Diversity erfolgt auf Spendenbasis. Sämtliche Erlöse fließen in die Projekte von Hockey is Diversity. Die DInEis und die Stadtwerke Dinslaken hoffen auf volle Ränge in der Eissporthalle: „Punk Rock meets Hockey is Diversity“ ist eine weitere gute Gelegenheit, in Dinslaken ein deutliches Zeichen gegen Diskriminierung und für Diversität und Inklusion in allen Lebensbereichen zu zeigen“.