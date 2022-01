Am Dienstag, 1. Februar, laden die katholische, die evangelische und die muslimische Gemeinde zu einem gemeinsamen, interreligiösen Friedensgebet ein. Dieses findet um 19.30 Uhr in der St. Marien-Kirche in Dinslaken statt.



Es soll gemeinsam ein Zeichen für Solidarität in Zeiten der Corona-Pandemie gesetzt werden. Im Gebet soll hierbei an die Erkrankten, an die Verstorbenen und and diejenigen gedacht werden, die sich für das Bewältigen der Krise einsetzen. "Beten wir gemeinsam für ein Verständnis untereinander und für ein baldiges Ende der Pandemie", so die Veranstalter.