Die CDU Dinslaken verzichtet coronabedingt in diesem Jahr auf Wahlkampfstände. Die CDU hat sich schweren Herzens dazu entschlossen, da es aus ihrer Sicht in dieser Zeit nicht zu verantworten ist, einen Straßenwahlkampf zu betreiben. Hitzige Diskussion gehören an Wahlkampfständen zur Tagesordnung. Abstandsregeln und Hygienevorschriften könnten so nicht gewahrt werden. Natürlich steht die CDU den Bürgerinnen und Bürger weiter für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Dazu schaltet die CDU jeden Samstag eine Telefonhotline in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr frei.

Am kommenden Samstag stehen von 10 Uhr bis 12 Uhr stehen die Ratsmitglieder Hans-Georg Hellebrand und Rainer Hagenkötter zur Verfügung. Hans-Georg Hellebrand ist Vorsitzender des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Verkehr. Des Weiteren ist das Thema „Umwelt“ eines seiner Schwerpunkte. Hr. Hellebrand kandidiert in der Innenstadt, Wahllokal THG. Ebenfalls steht in der Zeit auch Rainer Hagenkötter, Vorsitzender der CDU Dinslaken, am Telefon bereit. Hr. Hagenkötters Schwerpunkt sind Soziales, Schule und Integrationsrat. Sein Wahlbezirk liegt in Lohberg, Wahllokal Feuer- und Rettungswache Dinslaken.

Von 12 Uhr bis 14 Uhr übernehmen dann Joachim Kurda und Udo-Guntram Winter die Telefonhotline. Beide treten in diesem Jahr zum ersten Mal als Kandidaten für den Stadtrat an. Beide haben bereits in den letzten Jahren im Fachausschuss Schule der CDU mitgearbeitet. Hr. Kurda kandidiert in Hiesfeld, Wahllokal Dorfschule. Hr. Winter kandidiert im Hagenbezirk, Wahllokal Hagenschule.

Die Hotline ist unter der Telefonnummer 2215 zu erreichen. Unter kontakt@cdu-dinslaken.de können die Bürgerinnen und Bürger sich jederzeit an die CDU Dinslaken wenden.