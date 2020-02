Umweltschutz dominiert zur Zeit (, und höchstwahrscheinlich auch in Zukunft,) wie kein zweites Thema den gesellschaftlichen Diskurs. Besonders die jüngere Generation scheint sich der komplexen Thematik annehmen zu wollen, indem auf etwaige Problemfelder in Sachen Umweltschutz hingewiesen wird. Organisiert zumeist in der polarisierenden Fridays for Future-Bewegung.

Wir von den Jungen Liberalen Dinslaken-Voerde-Hünxe begrüßen das Engagement Vieler unserer Generation. Auch wir nehmen wahr, dass in naher Zukunft einiges getan werden muss, um die uns umgebende Biosphäre nachhaltig vor menschlichen Einflüssen zu schützen. Hysterie stehen wir dabei allerdings entschieden entgegen.

Wir sind der festen Überzeugung, dass der Umwelt sowie einer künftigen sachlichen sowie fundierten Diskussion zuliebe ein Wandel in der schulischen Bildung vonnöten ist. Insofern plädieren die Jungen Liberalen Dinslaken-Voerde-Hünxe dafür den Lehrplan an weiterführenden Dinslakener Schulen um den Block Nachhaltigkeit Neu Denken zu optimieren.

Nachhaltigkeit Neu Denken! Unter diesem Slogan stellen wir uns den gemeinsamen Grundlagenwissen-Erwerb in Klassengrößen (max. 30-35 Schüler) von Stufe 5 bis 13 vor. Zumindest einmal im Monat sollen Lehrer, die sich dem Klimaschutz nicht gänzlich verschließen, für 2 Stunden ein seriöses sowie verpflichtendes ‚Seminar‘ abhalten – mögliche Fehlzeiten der Schüler aufgrund von Fridays for Future-Demonstrationen könnten somit ausgeglichen werden. Jeden Monat sollten die Lehrer dabei einen anderen Themenschwerpunkt setzen, um eventuellen Dopplungen aus dem Weg zu gehen.

Ziel ist es zu signalisieren, dass auch an dem Lehrinhalt unserer Schulen aktuelle Themen nicht einfach so vorbeigehen. Weiterhin wären die Schüler zum einen in der Lage Jeder für sich selbst zu entscheiden, was man als Einzelner tun kann, zum anderen ist das Wissen in diesem Themenbereich die Grundlage von eigenen Bewertungen beziehungsweise Schlussfolgerungen und daher ein Schritt in Richtung mündiger Erwachsener.

Einige Pädagogen sowie Wissenschaftler setzen sich schon seit geraumer Zeit für ein solches Vorhaben ein, Italien hat es bereits vorgemacht. Anders als andere Parteien verstecken wir uns nicht hinter leeren Worthülsen. Unsere Forderung ist so simpel wie realistisch. Lassen Sie uns gemeinsam diese Maßnahme vorantreiben und so Dinslaken schrittweise zu einem innovativen Vorreiter in puncto Klimaschutz machen!