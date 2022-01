Der traditionelle Silvester-Renntag in Dinslaken bescherte den frisch gebackenen Champion der Amateurfahrer; Thomas Maaßen gleich einen Doppelerfolg.

Im zweiten Rennen des Tages gewann er mit „Lady Quick“, sowie in der vierten Tagesprüfung zum Hufeisen-Preis mit „Konan Greenwood“.

Weitere Doppelerfolge an diesem Tag gingen an Jörg Hafer (Dritter, nach Emma Stolle (Platz 2) in der Wertung des Championats der Amateure 2021) – Sieger im Auftaktrennen mit „Henri Buitenzorg“, sowie im Schlussrennen mit „Hindy Heikant“.

Auch Jochen Holzschuh konnte sich über zwei Siege am Bärenkamp freuen. Mit „Percy“ im Glücksklee-Preis und im fünften Rennen zum Champagner-Preis mit „Hilda Piquenard“.

Wir sehen uns wieder am Sonntag, den 23. Januar 2022!

Foto: Manuela Wilms

hochgeladen von Manuela Wilms

Text: Manuela Wilms

Fotos: Manuela Wilms, Wolfram Wilms