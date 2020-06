Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Marktallee in Dorsten Barkenberg ist ein 23-jähriger Pkw-Fahrer frontal gegen einen Baum gefahren.

Laut Auskunft der Polizei war der Dorstener kurz nach 16 Uhr auf der Marktallee in Richtung Kampstraße unterwegs. Aus unbekannten Gründen kam der 23-Jährige in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte rechts gegen den Bordstein. Anschließend prallte er links frontal gegen einen Baum. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Schaden am Auto ist indes groß. Die Polizei ließ den Wagen sicherstellen, um ihn hinsichtlich einestechnischen Defekts untersuchen zu lassen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch völlig unklar. Die Marktallee war für längere Zeit gesperrt.

Text und Fotos: Bludau