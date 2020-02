Am Donnerstagmorgen , 13. Februar, wurden bei einem Unfall auf der Kreuzung L 608/Buerer Straße auf der Stadtgrenze zwischen Marl und Dorsten eine Autofahrerin verletzt.

Durch den Unfall kam es zu langen Staus im Berufsverkehr. Nach ersten Erkenntnissen passierte der Unfall im Kreuzungsbereich L 608/Buerer Straße/Hervester Straße - das ist die Kreuzung vor der Kreuzung an der Gaststätte „Bei Ivan“ in Richtung dem Gewerbegebiet Dorsten Ost. Zwei Fahrzeuge waren im Kreuzungsbereich kollidiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Eine Fahrerin musste mit Hilfe der Feuerwehr und dem Rettungsdienst „patientenschonend“ aus dem Auto gerettet werden und von einem Notarzt behandelt. Anschließend kam sie zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Die andere Fahrerin erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Verkehr wurde an der Unfallstelle teilweise vorbeigeführt.

Text und Fotos: Bludau