DIE LINKE Stadtverband Dorsten

Kommunalwahlprogramm 2020

Trotz der anhaltenden Corona-Situation haben wir uns auch in diesem Kommunalwahljahr wieder überlegt, was wir als LINKE in Dorsten verändern und / oder verbessern wollen. Dazu haben wir uns auf Distanz über viele Stunden Gedanken gemacht und unsere Forderungen nach Veränderungen und Verbesserungen sowie unsere Pläne für die Zukunft unserer Stadt in einem Wahlprogramm festgehalten. Deswegen möchten wir Euch unser Kommunalwahlprogramm hier vorstellen.



https://www.dielinke-dorsten.de/fileadmin/kvdorsten/user/upload/Kommunalpolitik_in_Dorsten.pdf

Bürgerbüro DIE LINKE. Dorsten

Burgsdorffstr. 16,

46284 Dorsten

Tel.: 0 23 62 / 96 65 27 1

Mobil: 0 1 7 6 / 66 36 52 07