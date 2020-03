Die Agentur für Arbeit Recklinghausen bietet ab heute (18. März) mit der02361/40-1000 auch eine lokale Telefonnummer an, an die sich Kunden in Notfällen

richten können.

Agenturchef Frank Benölken: „Mit der neuen zusätzlichen Rufnummer möchten wir für unsere Kunden, die sich in einer Notlage befinden und dringende Angelegenheiten klären müssen, besser erreichbar sein. Aufgrund des aktuell sehr hohen Anrufaufkommens entstehen jedoch auch hier Einschränkungen und Wartezeiten. Wir bitten um das Verständnisunserer Kunden und arbeiten an weiteren Lösungen, um die telefonische Erreichbarkeit zu

erhöhen.“

Die Rufnummern der Arbeitsagentur lauten:

[b]

02361 / 40 1000 (für Arbeitnehmer und Arbeitslose, auch für Arbeitslosmeldungen)

0800 / 4 5555 00 (für Arbeitnehmer und Arbeitslose, auch für Arbeitslosmeldungen)

0800 / 4 5555 20 (für Arbeitgeber, auch in Anfragen zum Kurzarbeitergeld)

0800 / 4 5555 30 (bei Fragen zu Leistungen der Familienkasse)

0800 / 4 5555 10 (bei Fragen an den Inkasso-Service)

[/b]Quelle: Agentur für Arbeit Recklinghausen