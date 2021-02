Immer mehr Betrüger nutzen die Angst vor dem Coronavirus aus: In Dorsten, Marl und Gladbeck wurden am Montagmorgen gleich mehrere Personen von einem jungen Mann angerufen, der sich als „Herr Dr. Weber“ vorstellte und als Arzt des Dorstener St. Elisabeth-Krankenhauses ausgab.



Der Telefon-Betrüger behauptete, dass ein Angehöriger des Kontaktierten stationär im Krankenhaus behandelt würde, schwer an Covid-19 erkrankt sei und die Nacht nicht überleben würde.

Dabei ist die gute Kenntnis des Anrufers von den Familienverhältnissen seiner Opfer besonders auffällig. Um ihren Angehörigen zu helfen, wurden die Angerufenen dazu aufgefordert, die Behandlung sofort zu bezahlen. „Wir bitten hierbei um besondere Vorsicht, da wir generell keine Zahlungen am Telefon einfordern“, appelliert Sarah Höchst, Pressesprecherin des Dorstener Krankenhauses, an die Bürger. Bei Unsicherheit rät das Krankenhaus den Betroffenen, sich direkt an die Polizei zu wenden. Weitere Informationen zum KKRN-Klinikverbund finden Interessierte unter www.kkrn.de.

Quelle: KKRN