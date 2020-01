Gemeinsames Lauf- und Schwimmtraining ergänzt seit einigen Wochen und Monaten den Trainingsplan der Weseler Pferdesportler. Denn jeder möchte sich beim anstehenden Kreis-Vierkampf in Bestform zeigen und möglichst viele Punkte in allen Disziplinen sammeln.

Am Wochenende (25./26. Januar) steht der Kreis-Vierkampf des Kreis-Pferdesportverband Wesel auf dem Turnierplan der Sportler der Reitervereine aus dem gesamten Weseler Einzugsbereich. „Wir können auch in diesem Jahr wieder eine große Nennungszahl verzeichnen“ freut sich die für den Kreis-Vierkampf mitverantwortliche stellvertretende Kreisjugendwartin Bettina Koch über den stetigen Aufwärtstrend dieser Veranstaltung.

Als Ausrichter konnte in diesem Jahr der Reiterverein Jagdfalke Brünen gewonnen werden, der vom Reit und Fahrverein von Lützow Hamminkeln unterstützt wird. Beide Vereine sind erfahrene Turnierveranstalter. Am Turniersamstag starten die Teilnehmer am Vormittag mit dem Schwimmen im Hamminkelner Hallenbad, bevor sie nach dem Mittag in die Teilprüfung Laufen starten. Unterteilt in verschiedene Leistungsgruppen, stehen die Laufstrecken von 2000m und 400m in der Bambini Prüfung auf dem Programm. Der Sonntag gestaltet sich für die Aktiven wie ein gewohnter Turniertag, denn am Vormittag starten die Teilnehmer mit ihren Pferden und Ponys in den Springprüfungen der verschiedenen Leistungsklassen, bevor sie am Nachmittag im abschließenden Dressuren die letzten Punkte für die Endabrechnung sammeln können.

Quelle: Kreis-Pferdesportverband Wesel e.V.