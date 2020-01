Schnell und professionell handelte Bundespolizist André Franzisko damals im Hauptbahnhof : Als ein junger Mann durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt wurde, dichtete der Polizeihauptmeister, der sich privat viel in Erster Hilfe weiter bildete, die Wunde ab und verhinderte so einen Lungenkollaps des lebensgefährlich Verletzten.



Im Oktober 2017 war es zum Streit zwischen zwei Männern am Bahnhof gekommen, wobei ein 29-jähriger Dortmunder von einem Messer in die Lunge getroffen wurde. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen einen Tatverdächtigen unter Androhung derSchusswaffe fest.

Die akute Lebensgefahr in der sich das Opfer befand, erkannte André Franziski sofort, dichtete den entstandenen Pneumothorax ab und verhinderte so den Kollaps mindestens eines Lungenflügels.

Für sein schnelles, besonnenes und professionelles Handeln erhielt er jetzt eine Belobigungsurkunde des Landes. Mit Freude nahm auch der Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Dortmund,

Polizeioberrat Sven Srol die öffentliche Belobigung zur Kenntnis: "Als verantwortlicher Leiter der Bundespolizei im Ruhrgebiet bin ich stolz, eine Einsatzkraft wie André Franzisko, in meinen Reihen zu wissen."