Auf einer Baustelle in Dortmund am Heiligen Weg ist heute in Höhe des Wasserturms ein 250-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Er muss noch heute vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg entschärft werden. Um den Fundort muss in einem Radius von 250 Metern das Gebiet evakuiert werden. Rund 1300 Anwohner*innen sind in der Innenstadt betroffen.

Der Außenring des Ostwalls wird ebenfalls gesperrt. Für Menschen, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen können, wir die Evakuierungsstelle im Max-Planck-Gymnasium, Ardeystraße 70-72, eingerichtet. Die DSW21 richtet zwei Busse ein, die die Personen in die Evakuierungsstelle fahren. Die Busse stehen ab 17 Uhr an den Standorten Heiliger Weg / Kronprinzenstraße und Ernst-Mehlich-Straße / Heiliger Weg.



Heute spontan auf Baustelle gefunden

Zwischen dem heutigen Spontanfund am Heiligen Weg / Höhe Am Wasserturm und der Evakuierungs-Maßnahme "Kampfmittelfund Schwanenwall" am Sonntag, 15. August, gibt es keinen Zusammenhang.

Der heutige Fund ist ein Spontanfund, wie er bei Bauarbeiten zu jeder Zeit vorkommen kann. Entschärft werden muss der Blindgänger laut Experten, da die Bombe bewegt wurde und bezündet ist. Beide Maßnahmen zusammen durchzuführen, hätte bedeutet, den Bombenverdachtspunkt am Platz von Novi Sad heute bereits freizulegen.

50 Anwohner zweimal betroffen

Bei einer Bestätigung des Bombenverdachtspunktes am Schwanenwall hätten dann kritischen Infrastrukturen, wie beispielsweise ein in dem Radius am Sonntag befindliches Seniorenheim, eine Demenzwohngruppe und auch die JVA, sofort geräumt werden müssen. Von beiden sich überschneidenden Radien sind lediglich rund 50 Anwohner*innen betroffen. Diese müssen sowohl heute als auch am Sonntag ihre Wohnung / ihr Haus verlassen.

Die heutige Zusammenlegung beider Maßnahmen hätte keine Synergieeffekte gehabt.

Bus fährt Umleitung

Während der Evakuierung fährt die Buslinie 452 eine Umleitung über Saarlandstraße, Märkische Straße, Ostwall, Hamburger Straße und Klönnestraße. Es entfallen die Haltestellen Olgastraße, Heiliger Weg, Moltkestraße, Bismarckstraße, Düsseldorfer Straße (nur Richtung Geßlerstraße) Von-der-Golz-Straße (nur Richtung Geßlerstraße). Die Haltestelle Funkenburg wird auf die Klönnestraße verlegt.

Alle aktuellen Informationen zur Entschärfung stehen auf der Twitter-Seite der Stadt Dortmund Twitter Dortmund unter dem Hashtag #dobombe