Gute Nachrichten für Filmfans: Die Vorbereitungen fürs PSD-Bank-Kino im Park unter Einhaltung der Corona-Auflagen sind in vollem Gange. Derzeit prüft das Dortmunder Gesundheitsamt das Schutzkonzept fürs sommerliche Openair-Kino im Westfalenpark.

"Es passen 1.200 Besucher auf die Tribüne, aber mit Abstand werden es bis zu 800 sein und auch weniger überdachte Plätze wird es geben", berichtet Simon Schlomberg von Neovaude vorm Start. Ende Juli werden wieder abends am Buschmühlenteich Kinohits auf der großen Leinwand gezeigt. "Dieses Jahr wird es nur Onlinetickets und keine Abendkasse geben", erklärt Simon Schlomberg, dass dies Kosten, Kontakte und Warteschlangen vermeide.

Abgestimmtes Schutzkonzept

Kino-Besucher können so zurück verfolgt werden, es wird zum Pandemieschutz Handdesinfektion und eine "Einbahnregelung" geben. Geplant ist bis zum 23. August nicht nur Kinofilme, sondern auch wieder einen FH-Wissenschafts-Slam und ein, zwei andere kinoähnliche Formate zu zeigen. "Da wir zwei Wochen später anfangen, wollen wir bei großem Interesse verlängern", kündigt der Kino-Planer an. Auch beim Autokino habe die Nachfrage der Filmfans das Ende bestimmt. Die Kinobranche habe in der Corona-Krise aktuell den Start vieler großer Filme verschoben, so werde der neue James Bond erst im November zu sehen sein.

Tickets online vorab kaufen

Übrigens gibt es beim Kinoerlebnis an der Buschmühle auch überdachte Plätze, jedoch weniger als sonst wegen der Abstandsregeln. Was genau wann bei Einbruch der Dunkelheit auf der Leinwand zu sehen ist steht in den nächsten Tagen online auf PSD Bank KIno. AG