Mit drei Open-Air-Events kehren die Dortmunder Philharmoniker vom 27. August bis 29. August 2021 zusammen mit hochkarätigen Gästen aus Oper und Musical aus der Zwangspause zurück.

Präsentiert werden die Cityring-Konzerte von der Sparkasse Dortmund. Interessierte können die Eintrittskarten zum Preis von 35 Euro bequem von zu Hause aus über www.cityringkonzerte.de buchen.



„Aufgrund der Corona-Maßnahmen werden die Konzerte in diesem Jahr allerdings nicht wie üblich auf dem Friedensplatz, sondern im kleineren Rahmen auf der Terrasse des Opernhauses stattfinden“, erklärt Frank Schulz, Geschäftsführer der veranstaltenden Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH (CMG). „Wir konnten dennoch unserem Konzept treu bleiben und haben drei gefühlvolle und doch energiegeladene Abende im Gepäck.“

Oper zum Auftakt



Den Auftakt zum Open-Air-Wochenendes bildet traditionell die große Oper, die das Motto „Zauber des Barock“ trägt. Der Titel verrät es bereits: Es werden Meisterwerke von Georg Friedrich Händel, Henry Purcell, Claudio Monteverdi oder Antonio Vivaldi im Mittelpunkt der Darbietungen der Philharmoniker unter der Leitung von Philipp Armbruster stehen. Zugleich gewährt die Gala einen musikalischen Ausblick auf das Barock-Pasticcio „Sehnsucht“, das am 8. Oktober 2021 im Opernhaus Premiere feiert. Neben den Ensemblemitgliedern Sooyeoun Lee und Denis Velev ist in dem von Opernintendant Heribert Germeshausen moderierten Konzert der international gefeierte Countertenor David DQ Lee zu erleben.

Musicals und Klassik



Am Samstag stattet mit der Musicalgala „Roaring Twenties” der Broadway der Opernhaus-Terasse einen Besuch ab. Bettina Mönch, David Jakobs und Rob Pelzer mit werden mit Höhepunkten aus unter anderem „Cabaret“, „Jekyll & Hyde“ sowie „Songs for a a new World“ das Publikum begeistern. Daneben geben sie mit Auszügen einen kleinen auf die neue Revue „Berlin Skandalös“, die am 22. Oktober im Dortmunder Opernhaus Premiere feiert. Ans Dirigentenpult tritt an diesem Abend Christoph JK Müller. Last but not least folgt am 29. August mit „Klassik Open-Air” der krönende Abschluss.

Schirmherr OB Thomas Westphal



„Gerne bin ich Schirmherr der City-Ring-Konzerte. Die Reihe ist über die vergangenen Jahre zu einem kulturellen Aushängeschild Dortmunds über die Stadtgrenzen hinaus geworden. Auch wenn sie in diesem Jahr an einem anderen Standort stattfindet, werden die Konzerte die Besucher und Besucherinnen erneut faszinieren. Mein Kompliment geht an alle Beteiligten, die trotz der derzeit schwierigen Umstände ein tolles Stück westfälischen Kultursommers auf die Beine gestellt haben“, sagt Thomas Westphal, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund.



Infos

Die Anzahl der Plätze ist auf 150 Personen pro Konzert begrenzt. Alle Konzerte beginnen um 18 Uhr, der Einlass zur Terrasse des Opernhauses findet ab 17 Uhr statt. Weitere Infos zu den Cityring-Konzerten gibt es ab sofort unter: www.cityringkonzerte.de