Der für Sonntag geplante Gartenmarkt im Westfalenpark kann leider nicht stattfinden.

Aufgrund einer aktuellen ministeriellen Weisung sind Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern bei einer Wocheninzidenz von über 35 nicht zulässig. Dieser Wert wird in Dortmund zurzeit überschritten.

Eintritt wird zurück gezahlt

Diejenigen, die bereits online ein Ticket für den Herbstmarkt erworben haben, können den Eintrittspreis zurückerhalten, wenn sie ihre Bankdaten unter Angabe der Auftragsnummer per Mail an shop@westfalenhalle.de senden. Die Mitarbeiter bitten um Verständnis dafür, dass die Auszahlungen aufgrund von Kurzarbeit bei der Westfalenhalle einige Zeit in Anspruch nehmen werden.