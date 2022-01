Im Rahmen einer umfangreichen hybriden Klausurtagung wurde der Vorstand der Fraktion DIE LINKE+ im Rat der Stadt Dortmund wiedergewählt. Die Doppelspitze, bestehend aus Petra Tautorat (DIE LINKE) und Utz Kowalewski (r., DIE LINKE), wurden dabei einstimmig bestätigt. In seinem Amt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender erhielt Michael Badura (l., Tierschutzpartei) ebenfalls keinerlei Gegenstimmen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der drei Parteien im Stadtrat der Westfalenmetropole startet so in ein weiteres Jahr.

Seit der Kommunalwahl im September 2020 bilden sieben Mitglieder im Rat der Stadt Dortmund die gemeinsame Fraktion DIE LINKE+. Dabei arbeiten die fünf Ratsmitglieder von DIE LINKE in einem schlagkräftigen Team mit Christian Gebel von der Piratenpartei und Michael Badura von der Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) zusammen.

Hinzu kommen acht sachkundige Bürger*innen, welche die Fraktion in diversen Ausschüssen vertreten. Ergänzt von Martina Siehoff als Vertreterin im behindertenpolitischen Netzwerk und zahlreiche weitere Mandatsträger*innen in den zwölf Dortmunder Bezirksvertretungen.

Link: Homepage der Fraktion