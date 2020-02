Kostenfreie Fortbildung „Ich kann kochen!“ mit der Sarah Wiener Stiftung

Kinder auf den Geschmack ausgewogener Ernährung bringen – dafür qualifiziert die bundesweite Ernährungsbildungsinitiative „Ich kann kochen!“ der Sarah Wiener Stiftung und der BARMER pädagogische Fach- und Lehrkräfte. In Dortmund bietet das Ev. Bildungswerk als Kooperationspartner die kostenfreie eintägige Fortbildung am 05.03.2020 von 9:00 bis 17:00 Uhr im Reinoldinum, Schwanenwall 34 an. Die Teilnehmenden erfahren, wie sie in Kitas, Schulen und außerschulischen Lernorten mit Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren kochen und praktische Ernährungsbildung betreiben können.

Weitere Termine der Grund- oder auch der neuen Aufbauausbildung können erfragt werden.

Information und Anmeldung:

Ev. Bildungswerk, Familienbildung

0231 8494-404

familienbildung@ekkdo.de

www.familienbildung-do.de