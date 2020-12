Die Stadtverwaltung ist über die Feiertage hinaus vom 28. bis 30. Dezember geschlossen.

Coronabedingt geschlossen haben derzeit und bis vorerst 10. Januar 2021 folgende Einrichtungen der Kulturbetriebe, des Jugend- und Sozialamts sowie der Sport- und Freizeitbetriebe:

die Städtischen Museen und das Dortmunder U,

die Bibliotheken,

Stadtarchiv und Mahn- und Gedenkstätte Steinwache,

VHS und Musikschule Dortmund,

die Schwimmbäder,

der Zoo Dortmund,

die städtischen Jugendeinrichtungen und Jugendfreizeitstätten,

die Seniorenbegegnungszentren und das Wilhelm-Hansmann-Haus.

Bürgerdienste



Die Bürgerdienste stehen ab dem 4. Januar 2021 wieder zu den bekannten Öffnungszeiten zur Verfügung. Am 23. Dezember werden die Termine für die ersten beiden Januarwochen online freigegeben. In den Betriebsferien (28. bis 30. Dezember) sowie an Heiligabend und Silvester bieten die Bürgerdienste keine Termine an.

Auch im neuen Jahr ist der Zugang zu den Bürgerdiensten vorerst ausschließlich mit einem Termin und in dringen Fällen möglich. Infos zu Öffnungszeiten und Leistungen der Bürgerdienste unter buergerdienste.dortmund.de.

Die Corona-Hotline unter Tel. 0231/ 50-13150 ist vom 28. bis 30. Dezember zwischen 8 und 18 Uhr mit einem Notdienst für dringende Angelegenheiten besetzt. Außerdem finden sich Antworten auf viele Fragen auf der Webseite corona.dortmund.de.

Ordnungsamt



Das Bürgertelefon des Ordnungsamts unter Tel. 0231/ 50-28888 ist während der Betriebsferien per Mail sowie in einer Notbesetzung zwischen 9 und 20 Uhr erreichbar. Die jeweiligen Mailadressen finden sich unter ordnungsamt.dortmund.de.

Ausländerbehörde



Terminanfragen für die Ausländerbehörde für die Zeit ab Januar können an auslaenderangelegenheiten@stadtdo.de gerichtet werden.

Amt für Wohnen



Das Amt für Wohnen ist bis zum 8. Januar für den Publikumsverkehr geschlossen, jedoch telefonisch erreichbar. Die Telefonnummern lauten

für Wohnraumversorgung: 0231/ 50-1 62 00,

für Wohngeld: 0231/50- 2 33 33,

für Wohnraumversorgung:0231/ 50- 2 39 58 und 0231/50-2 97 22.

Rechtsamt



Auch das Rechtsamt ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Hausbriefkasten befindet sich am Markt 6-8. Erreichbar ist das Rechtsamt auch per Post (Stadt Dortmund, Rechtsamt, 44122 Dortmund), per Fax (0231 / 50-24919 oder 0231 / 50-26779 für die Bußgeldstelle) sowie per Mail (rechtsamt@stadtdo.de). Die telefonischen Erreichbarkeiten:

Justiziariat: 0231 / 50-26073

Bußgeldstelle 0231 / 50-24300 oder 0231 / 50-22928

Haftpflichtangelegenheiten 0231 / 50-22922

Mahnverfahren 0231 / 50-24309

Schiedsamt 0231 / 50-24309

Ein Hinweis zur Verwahrung von Führerscheinen: Das Rechtsamt kann derzeit nur solche Führerscheine amtlich verwahren, für deren Besitzer ein Fahrverbot von der Bußgeldstelle Dortmund angeordnet wurde. Abgegeben werden können Führerscheine über den Hausbriefkasten (Aufschrift: Stadt Dortmund/Rechtsamt), der zweimal täglich geleert wird, oder per Post. Das Rechtsamt versendet im Anschluss eine Eingangsbestätigung. Der Führerschein wird rechtzeitig vor Ablauf der Verbotsfrist wieder zugesandt.

Tiefbauamt



Das Tiefbauamt bittet um eine Kontaktaufnahme per Telefon, Mail oder auf dem Postweg. Erreichbar ist das Tiefbauamt unter den auf der Webseite genannten Adressen und Nummern (tiefbauamt.dortmund.de).

Vermessungs- und Katasteramt sowie Gutachter- und Umlegungsausschuss



Das Vermessungs- und Katasteramt und die Geschäftsstellen des Gutachterausschusses und des Umlegungsausschusses sind weiterhin persönlich nicht zu erreichen. Anträge und Anfragen können telefonisch oder per Mail gestellt werden: (0231) 50-23838) oder katasteramt@dortmund.de. Auskünfte zum Immobilienmarkt (Boden- und Immobilienrichtwerte sowie den Grundstücksmarktbericht) gibt es kostenfrei unter www.boris.nrw.de. Darüber hinausgehende Anfragen richten bitte telefonisch richten an (0231) 50-22626 oder gutachterausschuss@stadtdo.de.

Quartiersmanagement