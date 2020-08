Der Auftakt gelang bereits in der Libellensiedlung mit Aktionen des Quartiersmanagements und Wohnungsunternehmen für Kinder. Freude am Lesen vermittelte das Kinder- und Jugendliteraturzentrum mit dem „bookbike“. Der ADFC war mit einem Rollerparcours vertreten und rundherum wurden kleine Spiele unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln angeboten.

Auch am Mittwoch, 23. September an der Erwinstraße nahe dem Schulzentrum und am Donnerstag, 24. September am Stollenpark werden ab 16 Uhr Spiele angeboten. Gefördert wird diese Aktion von Vivawest, Julius Ewald Schmidt, DOGEWO21, LEG und Spar- und Bauverein sowie EDG. Susanne Linnebach, Leiterin des Amtes für Stadterneuerung sagt: „Wir sind glücklich, dass nun die meisten der geplanten Aktivitäten stattfinden können, auch wenn die für den Stadtteil wichtigen großen Formate Still-Leben Borsigplatz und Hafenspaziergang pausieren müssen“. Aus den beliebten Musik.Kultur.Picknick.-Veranstaltungen seien Hofkonzerte entstanden und aus einer ursprünglich geplanten „Nordstadt natürlich!“-Mitmachbörse ein Mitmachwettbewerb geworden. Bei Erlebnistouren für Kinder zu den Themen Natur, Klima, Bewegung und Verkehrssicherheit werde mit Voranmeldungen für einen geordneten Ablauf gesorgt.