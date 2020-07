Schwimmen können Dortmunder jetzt wieder im Freibad Stockheide am Hoeschpark, wenn sie sich vorab online über die Seite dortmund.de (https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/sport/schwimmbaeder/freibad_stockheide/index.html ) ein Ticket reserviert haben.

Zur Vermeidung von Corona-Infektionen gelten besonderen Hygieneregeln. Das Bad bietet täglich die Zeiträume von 8 bis 11 Uhr und von 12 bis 18 Uhr für Reservierungen an. Vormittags werden bis zu 150 und ab mittags 500 Buchungen entgegengenommen werden. Der Einlass ist nur mit einem gültigen E-Ticket möglich, der Eintrittspreis ist bar an der Kasse an der Brackeler Straße 100 zu zahlen.

Der Zugang Hoeschpark ist geschlossen. Erwachsene zahlen 4, Studenten, Kinder und Jugendlcihe 2,50 Euro; eine Familienkarte kostet 9 Euro. Freien Eintritt haben Kinder bis zu 6 Jahren in Begleitung Erwachsener. Wichtig: Die Nutzung von Mehrfachkarten ist momentan nicht möglich.