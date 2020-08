Die ökumenischen BVB–Gottesdienste in der Gründungskirche sind für viele Fans schon zu einer Tradition und zu echtem Kult geworden. Der diesjährige Gottesdienst zur neuen Fußballsaison beginnt am Dienstag, 8. September, um 19.09 Uhr, an der Dreifaltigkeitskirche, Flurstraße, in Dortmund.



Anders als sonst findet der Gottesdienst diesmal nicht an einem Donnerstag und auch nicht in der Kirche statt. Pfarrerin Carola Theiling und Gemeindereferent Karsten Haug erwarten die Fans, bedingt durch die Corona-Pandemie, im Freien auf dem Platz vor der Kirche, wo rund 150 Stühle im erforderlichen Abstand und eine Bühne aufgestellt werden. Daher findet der Gottesdienst nur bei gutem Wetter statt.

Monsignore Dr. Michael Bredeck predigt



In diesem Jahr wird Monsignore Dr. Michael Bredeck aus Paderborn die Predigt halten. Er wurde 1970 in Dortmund geboren und studierte in Paderborn und Rom Theologie. 1996 empfing er das Sakrament der Priesterweihe. Seit 2006 ist er Domvikar und im gleichen Jahr wurde er zum Doktor der Theologie promoviert. 2011 folgte der Titel eines Päpstlichen Ehrenprälaten (Monsignore). Seit dem 1. September 2018 leitet er den Bereich Entwicklung und Kommunikation – im Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Matthias Kasche Kartner.

Hoffen auf trockenes Wetter



Jeweils vor dem ersten Spieltag der neuen Saison findet der Saisoneröffnungsgottesdienst um 19.09 Uhr statt. Unterschiedliche Prediger, natürlich BVB – Fans, wie Moderator Jörg Thadeusz oder der ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen, haben dabei schon den Fußball mit der christlichen Botschaft in Verbindung gebracht. Dazu kommt die einzigartige Atmosphäre, wenn zahlreiche Fans in Trikot und mit Schal mitfeiern. Pfarrerin Carola Theilig und Gemeindereferent Karsten Haug hoffen diesmal besonders auf Sonnenschein und natürlich viele BVB- Fans.