Als der Winter einzog und die Minustemperaturen dauerhaft in den zweistelligen Bereich absackten, wurde die Hilfsbereitschaft im Quartier unter dem Dortmunder U großgeschrieben. Seit über 100 Tagen wird die „Winternothilfe am U“ zur Essensversorgung von Obdachlosen von den vier Vereinen Gast-Haus, Bodo, Kana Suppenküche und dem Team Wärmebus sowie mit Hilfe von vielen ehrenamtlichen Helfern angeboten.

Die Stadt stellt hierfür das Zelt und leistet finanzielle Unterstützung für den Toilettenwagen und den dafür nötigen Reinigungsdienst. Mit dem Wintereinzug vereisten die Wasserleitungen des Toilettenwagens jedoch, dass dieser geschlossen werden musste. Prompt kam Hilfe: Das nahegelegene FZW bot direkt seine Unterstützung in dieser Notlage an und stellte seine WC-Anlagen kostenlos für die Gäste des Zeltes zur Verfügung. „Diese spontane Solidarität im Quartier ist großartig. Wir danken dem FZW sehr für diese unmittelbare und unkomplizierte Unterstützung, die uns in unserer Notlage sehr geholfen hat“, so Henrich Bettenhausen, 1.Vorsitzender des Gast-Hauses.

Kaum WC-Anlagen



Auch die Stadt hat an dieser Umstellung mitgewirkt und den Reinigungs- und Securitydienst umgeleitet. Jetzt wurden die Frostschäden am WC-Wagen beseitigt, so dass die Toiletten am Zelt wieder nutzbar sind. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie vor fast einem Jahr stehen „stille Orte“ den Obdachlosen kaum mehr zur Verfügung. Öffentlich zu benutzende WC-Anlagen sind seitdem geschlossen.