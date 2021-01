Heinz-Herbert Dustmann, international erfolgreicher Unternehmer und Präsident der IHK zu Dortmund, wurde am 18. Januar mit dem City-Ring 2021 geehrt. Coronabedingt fand die Verleihung des City-Rings allerdings nicht bei einem Festakt statt, sondern in kleinem Kreis in den Räumen der Dula-Gruppe in Dortmund-Hombruch.

Der Cityring Dortmund e.V. hat damit zum 45. Mal eine Persönlichkeit ausgezeichnet, die sich im Besonderen um das positive Image dieser Stadt verdient gemacht hat. Erstmals seit acht Jahren wurde wieder ein Unternehmer mit dem City-Ring geehrt.

„Heinz-Herbert Dustmann ist ein würdiger Träger des City-Rings. Sein Unternehmen gehört zu den Hidden-Champions der Stadt und er wird nie müde, für den Standort Dortmund und insbesondere die City zu werben. Zudem sind seine innovativen Ladenbauprodukte nicht nur in vielen Geschäften der City zu finden, sondern auch weltweit“, erklärt Tobias Heitmann, Vorstandsvorsitzender des Cityrings Dortmund, die Entscheidung der Dortmunder Kaufleute.

Lieferung in 60 Länder



Heinz-Herbert Dustmann ist in zweiter Generation Geschäftsführer der Dula-Gruppe, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1953 mit ganzheitlicher Ladengestaltung und exklusivem Innenausbau weltweit einen Namen gemacht hat. Seit Jahren stellt Dula zum Beispiel Möbel für den Weltkonzern Apple her. Dula liefert ihre Leistungen in über 60 Länder und beschäftigt international rund 1.000 Mitarbeiter. Zudem betreibt das Unternehmen sieben Produktionsstätten in Deutschland, Spanien und Russland. Diese internationale Tätigkeit macht den überzeugten Dortmunder Heinz-Herbert Dustmann überdies zu einem wichtigen Botschafter für seine Heimatstadt. Während seiner Reisen und beim Empfang von internationalen Gästen wirbt er, wo und wann immer es ihm möglich ist, für "sein“ Dortmund.

Dank an Menschen und Teams



„Es ist mir eine große Ehre, diese hohe Auszeichnung zu erhalten. Ich danke dem Cityring und seinen Juroren, dass sie mich ausgewählt haben. Ich danke ebenfalls den Menschen und Teams, die mich an den unterschiedlichsten Stellen begleiten und unterstützen, ohne die alles – auch der City-Ring für mich – gar nicht möglich gewesen wäre“, sagt Heinz-Herbert Dustmann und fügt hinzu: „Dortmund ist als Stadt und mit seiner City etwas Besonderes, für das es sich lohnt, sich einzusetzen. Der Cityring tut dies in beispielhafter und erfolgreicher Form. Für mich ist der City-Ring des Cityrings zusätzlicher Ansporn und auch Verpflichtung, mein Engagement für unsere Stadt ebenso in der Zukunft fortzusetzen. Und das werde ich mit aller Kraft, Freude und Begeisterung tun.“

In Dortmund geboren



Für den heute in Dortmund-Hombruch ansässigen „Unternehmer mit Leib und Seele“ begann alles in der Dortmunder Innenstadt. Hier wurde er 1952 geboren. Und dort befanden auch sich die ersten Büros des Unternehmens, das damals von seinem Vater Heinrich Dustmann geleitet wurde. Darüber hinaus tragen eine Vielzahl von Kaufhäusern, Fachgeschäften und Innenausbauten auch heute seine Handschrift in puncto Ausstattung und Design. Seit 2016 ist Dustmann, dem das Leitbild des „ehrbaren Kaufmanns“ besonders am Herzen liegt, Präsident der IHK zu Dortmund.

45. Cityring



Die begehrte Auszeichnung wird seit 1976 vom Cityring Dortmund e.V. an eine um Dortmund verdiente Persönlichkeit verliehen. Zu den Trägern des City-Rings zählen unter anderem der Filmemacher und Künstler Adolf Winkelmann, WIHOGA-Schulleiter Harald Becker, TU-Rektorin Prof. Dr. Ursula Gather, Planungsdezernent Ludger Wilde, Journalist Peter Bandermann, Ballettdirektor Xin Peng Wang, Werner Lauterborn, 1. Vorsitzender des Gast-Haus e.V., Dr. Jochen Opländer, Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der WILO SE, Guido Baranowski, Geschäftsführer des TZDO, Wolfgang Clement, Ministerpräsident NRW a.D., Otto Kentzler, Unternehmer und ehemaliger Präsident des ZDH, Dr. Winfried Materna, Unternehmer und ehemaliger Präsident der IHK zu Dortmund, und Dr. Reinhard Rauball, Präsident des BVB und der DFL.