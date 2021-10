Heute wird am Morgen eine Räumungsübung in der Thier-Galerie Dortmund durchgeführt.

"Dies ist nur eine Übung, die wir in Zusammenarbeit mit den Dortmunder Behörden realisieren, die einmal im Jahr zur Sicherheit unserer Kunden, Besucher und Mitarbeiter durchgeführt wird", informiert das Center-Management.

Geübt wird eine Räumung des Einkaufs-Centers regelmäßig, um für den Ernstfall bestmöglich vorbereitet zu sein.