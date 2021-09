Zum einem Einsatz "Tier in Notlage" ist am heutigen Donnerstagmorgen (23.9.) gegen 7.45 Uhr ein Löschfahrzeug der Scharnhorster Feuerwache 6 nach Grevel alarmiert worden: Am Zaun des gesicherten kleinen Grundstücks an der Greveler Straße 203 war eine Schleiereule entdeckt worden, die sich in einem Geflecht aus Nato-Draht verfangen hatte.

Die Eule hing mit der rechten Klaue fest und konnte sich selber nicht befreien. Augenscheinlich hatte sie Verletzungen am rechten Bein. Ein Feuerwehrmann stabilisierte das stark geschwächte Tier, ein anderer entfernte den Nato-Draht mittels Bolzenschneider.

Zunächst wurde die Schleiereule mit zur Feuerwache 6 genommen. Von dort aus wurde der Vogel dann mit dem Fahrzeug der Tierrettung in eine Tierklinik nach Recklinghausen gefahren.