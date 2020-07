Was Florian Silbereisen für das deutsche Fernsehen ist, das ist Schlagersänger Lukas Blume mittlerweile für die AWO-Seniorenwohnstätte Eving.

Inzwischen kennen die Bewohner*innen der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) am Süggelweg 2-4 den jungen Sänger sehr gut. „Der war doch dieses Jahr schon hier, klasse macht der das“, so freuten sich speziell die weiblichen Fans auf Lukas Blume, der gerade im Dortmunder Norden wohlbekannt ist und in diesen Corona-Zeiten den Senior*innen im AWO-Haus bei einer zweiten Gartenparty so richtig einheizte.

Mit seinen 22 Jahren hat er zwar die Lieder dieser Generation nicht live miterlebt, holt diese aber auf magische Weise in die Gegenwart: Udo Jürgens, Peter Alexander, Cliff Richard, Peter Kraus – alle großen Stars der 60er- und 70er-Jahre hat Blume im Repertoire.

Und es wirkt: Es dauert nicht lange, da wird mitgeklatscht und mitgesungen. Lukas Blume freut sich über die positiven Reaktionen: „Ich bin echt überrascht, wie die Damen in der ersten Reihe mitmachen, die haben beim letzten Mal schon Gas gegeben!“

Lang genug mussten sie auch drauf warten. Wegen der Corona-Pandemie können Veranstaltungen zwar noch immer nicht im Haus stattfinden. Doch im Sinnesgarten der Einrichtung können die Bewohner*innen mit genügend Abstand dem Konzert folgen. Auch auf den Balkonen und an den Fenstern sitzen einige und lauschen den Schlagern.

Zweimal musste das Konzert zuvor aufgrund des schlechtem Wetter bereits verschoben werden. Jetzt war das Wetter nahezu perfekt. Kein Regen, angenehm warm, aber nicht zu heiß! Beide Seiten freuen sich so bereits auf den nächsten Besuch von Lukas Blume - bei hoffentlich wieder so gutem Wetter und ebenso lockerer Stimmung.