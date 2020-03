Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau hat im Rathaus dem Kirchderner Bruno Schreurs das ihm vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier verliehene Verdienstkreuz am Bande ausgehändigt.

Schreurs erhielt das Verdienstkreuz am Bande für sein vielfältiges Engagement im politischen und sozialen Bereich. Schreurs ist seit 1980 Mitglied der SPD und arbeitete jahrelang im Vorstand des Ortsvereins Kirchderne sowie des SPD-Stadtbezirks Scharnhorst. Ab 1994 war er zunächst zehn Jahre lang Mitglied der Bezirksvertretung Scharnhorst, anschließend ebenso lange Mitglied im Rat der Stadt. Sein Schwerpunkt lag dabei auf der Sozial- und Schulpolitik. Durch seinen persönlichen Einsatz für Gleichberechtigung und Chancengleichheit und sein großes Engagement erlangte er hohe Wertschätzung.

Die Entwicklung seines Stadtbezirks lag Schreurs stets besonders am Herzen. Als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Projektgesellschaft Gneisenau mbH begleitete er intensiv die positive Entwicklung des Geländes der ehemaligen Zeche Gneisenau in Derne. Als stellvertretender Vorsitzender im Fördervereins „Lanstroper Ei“ konnte er zur Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Wasserturms beitragen. In Kirchderne wurde mit Schreurs Unterstützung ein Blinden-Fußballplatz mit Kunstrasen eröffnet. Ihm ist es auch zu verdanken, dass das Kirchderner Wäldchen als Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde.

Schreurs ist sowohl Mitglied im Knappenverein Glück-Auf Gneisenau Hostedde als auch im Förderkreis „Zechenkultur Gneisenau e.V.“. Er ist im Kirchderner Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt aktiv und beteiligt sich an einem Fahrdienst für Einkäufe für Senior*innen.

Vom Stadtbezirksmarketing Scharnhorst wurde ihm für seine Verdienste bereits 2016 die „Scharnhorst Medaille“ verliehen.