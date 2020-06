"Meine ,Homeoffice-Anti-Coronablues-Projekte" werden sehr gerne betrachtet, auch von Menschen, die den Nord-Anzeiger leider nicht bekommen und per Mail versorgt werden", berichtet Künstlerin Bruni Braun aus Scharnhorst über die Resonanz auf die regelmäßig in unserer Zeitung veröffentlichen Fotos ihrer in der Küche daheim gezauberten kulinarischen Kunstwerke zur Corona-Pandemie. ",Diese Kreationen und ihre witzigen Texte erfreuen mich sehr, denn sie lenken mich von der tristen Wirklichkeit ab. Ich warte direkt schon immer auf das nächste Werk', schrieb mir (...) eine Dame aus der Stadtmitte", freut sich Bruni Braun. Und die Autorin liefert natürlich nach. Angesichts des bevorstehenden Beginns der Sommerferien macht sich die Künstlerin und Autorin Gedanken ums Reisen und Zuhausebleiben. Sie reimt das Statement: "Wir bleiben zuhause! - Diskussionen hin und her, - am Ende geht’s doch nicht ans Meer! - Das macht nichts! - Ich koch‘ mir einen Berg aus Muscheln, - lass' Bockwurst-Kraken darauf kuscheln, - geb‘ dann noch meinen Senf dazu, - das bringt mir Ferienlust im Nu."