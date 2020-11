Das städtische Umweltamt pflanzt aktuell neue Obstbäume auf den Streuobstwiesen.

Es handelt sich dabei um Apfelbäume, Birnbäume, Pflaumenbäume, Kirschbäume und Mirabellenbäume. Die Pflanzaktion wird von Mitarbeitenden der GrünBau gGmbH und der Werkhof Projekt gGmbH unterstützt.

46 Bäume werden derzeit gepflanzt, unter anderem im Dortmunder Norden auf Streuobstwiesen am Friedrichshagen (Bild 2) in Lanstrop und an der Vorsteherstraße in Derne, dazu an der Kortenstraße in Aplerbeck, am Sturhanweg in Lütgendortmund, am Clematisweg in Holzen, an der Deusener Straße in Deusen sowie an der Schwieringhauser Straße in Schwieringhausen. Bei den Obstbäumen handelt es sich um Exemplare alter, robuster und resistenter Sorten, die auch längere Trockenperioden überstehen.