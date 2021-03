Teilnahmelisten und eigener Stift, Abstand, Hygiene-Maßnahmen und FFP2-Maske sind Pflichtaufgaben für die Teilnehmer*innen, wenn die Bezirksvertretung (BV) Scharnhorst - voraussichtlich - nun am Dienstag, 16. März, um 15.30 Uhr zu ihrer ersten öffentlichen Sitzung 2021 in der Gesamtschule Scharnhorst, Mackenrothweg 15, zusammenkommt. Die Einwohnerfragestunde entfällt, Anliegen müssten schriftlich eingereicht werden. Es steht nur eine begrenzte Anzahl von Besucherplätzen zur Verfügung.

Die im Februar abgesagte dritte und die vierte BV-Sitzung werden übrigens "in einem Aufwasch" abgehalten.

EKZ Husen soll nach Westen wachsen

Ein Schwerpunkt mit gleich drei Tagesordnungspunkten steht gleich zu Beginn auf dem Programm und betrifft speziell Husen (und Kurl): So soll zunächst das Stadtplanungsamt über die Weiterentwicklung des Areals der ehemaligen Zeche Kurl Bericht erstatten.

Befassen werden sich die BV-Mitglieder gleich danach mit der Änderung des Masterplans Einzelhandel und der Änderung des Flächennutzungsplanes sowie im Zuge der Bauleitplanung mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Scha 148 VEP", soll das bestehende Husen-Kurler Nahversorgungszentrum, das Einkaufszentrum Husen, an der Husener Straße doch nach Westen erweitert werden.

So will Discounter Lidl auf der angrenzenden bisherigen Brachfläche einen neuen Markt erreichten. Ins bestehende Lidl-Gebäude sollen ein Drogeriemarkt sowie ein Textil-Fachmarkt oder ein Non-Food-Discounter einziehen. Zudem will Lebensmittel-Vollsortimenter Rewe Filips u.a. seine Verkaufsfläche auf maximal 1900 m² und seinen Getränkemarkt auf 600 m² erweitern.

Umzug der Feuerwache 6 nach Hostedde

Geändert werden sollen der Flächennutzungsplan und Bebauungsplan "Scha 115"/Bezirksfriedhof Derne (der Nord-Anzeiger und der Lokalkompass berichteten). Hintergrund ist der geplante Umzug inklusive Erweiterung der Scharnhorster Feuer- und Rettungswache 6 nach Hostedde auf das rund 2,3 Hektar große Eckgrundstück Flughafen-/Hostedder Straße am Rande des Friedhofs, das laut Stadt für eine Friedhofserweiterung nicht mehr benötigt wird. Auch ein Hubschrauber-Landeplatz soll hier möglich sein.

Weitere Verwaltungsvorlagen auf der Tagesordnung befassen sich u.a. mit der Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe "Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet" inklusive der Zeche Gneisenau in Derne sowie mit dem Jahresarbeitsprogramm 2021 des Tiefbauamtes.

Die CDU will per Antrag die Graffiti-Beseitigung intensivieren. Und die SPD hat gleich diverse Anträge eingebracht: zur Photovoltaik-Ausstattung städtischer Gebäude, für Verkehrsbaken am Ende der Mansfeldstraße zwecks Verkehrsberuhigung, für ein Absperrgitter an der Rampe am U-Bahnhof "Flughafenstraße" Richtung Grevel, für die Instandsetzung des Gehwegs in der Meuselwitzstraße sowie für den Rückbau ein baufälligen Mauer an der Bushaltestelle "Schellenkai" in Derne. Einen Zuschuss über 2500 Euro für den Fußballverein beantragt die SPD zudem für die Wiederherstellung des von Einbrechern verwüsteten Jugendvereinsheimes von Alemannia Scharnhorst (der Nord-Anzeiger und der Lokalkompass hatten darüber berichtet).

 Die gesamte Tagesordnung der BV online:

https://rathaus.dortmund.de/dosys/doRat.nsf/NiederschriftXP.xsp?action=openDocument&documentId=D7BF08F97517935FC1258692002B1F4C