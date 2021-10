"Mobil mit Rollator – auch in Bus und Bahn sicher unterwegs" ist das Angebot des Rollatoren-Trainings überschrieben, das das Seniorenbüro Scharnhorst in Kooperation mit dem Begegnungszentrum Scharnhorst und DSW21 am Donnerstag, 21. Oktober, macht.

"Mobilitätseingeschränkte Menschen sind auf Rollatoren angewiesen und nutzen diese auch im Alltag, besonders außerhalb der eigenen Häuslichkeit. Häufig sind Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewältigen, seien es Einkäufe oder auch der Arztbesuch", weiß Mitarbeiter Werner-Keller vom Seniorenbüro.

Dabei ist es wichtig, Sicherheit im Umgang mit dem Rollator besonders beim Ein- und Aussteigen in einen bzw. aus einem Bus zu haben. Aber auch für Tipps während der Fahrt im Bus ist Ralf Becker ein kompetenter Ansprechpartner. Der DSW21-Experte kennt die Hindernisse bzw. Unsicherheiten beim Busfahren mit Rollator und hilft beim Training jedem Einzelnen, um das Hilfsmittel sinnvoll nutzen zu können. Es geht darum, Ängste abzubauen.

Neben dem praktischen Training können die Teilnehmer*innen in den Räumlichkeiten des Städtischen Begegnungszentrums eine Pause machen, Kaffee trinken und sich austauschen.

Voraussetzung zur Teilnahme ist ein 3G-Nachweis. Während des Trainings werden die allgemein bekannten AHA Regeln eingehalten.

Das Training wird in zwei Gruppen angeboten, um 13 Uhr und um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist das Städtische Begegnungszentrum Scharnhorst, Gleiwitzstr. 277.

Da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, kann die Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung unter Tel. 0231/50-29680 beim Seniorenbüro Scharnhorst erfolgen. Bürozeiten sind montags bis freitags jeweils von 10 bis 12 Uhr.