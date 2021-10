Zu einem Rundgang durch Kirchdernes grüne Ecken mit dem Angebot, anschließend zum Kaffeetrinken in die AWO-Begegnungsstätte am Merckenbuschweg einzukehren, lädt das Seniorenprojekt "Begegnung VorOrt" gemeinsam mit dem AWO-Ortsverein für Mittwoch, 20. Oktober, um 14 Uhr ein.

Vorlage für den Rundgang ist die Strecke der Kirchderner Stadtteilrallye, die das Seniorenbüro Scharnhorst ausgearbeitet hat (der Nord-Anzeiger und der Lokalkompass berichteten). Da Renate Riesel, die örtliche AWO-Vorsitzende, als Kirchdernerin viel über ihren Wohnort weiß, geht sie mit und erklärt an vielen Ecken etwas zur Geschichte und Bedeutung von Denkmälern und Gebäuden.

Diese Tour führt über die Hälfte der Rallye-Strecke. Der Spaziergang dauert eine gute Stunde. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Litfaß-Säule an der U-Bahnhaltestelle "Kirchderne", Am Karrenberg.

Die Teilnahme an diesem Rundgang ist kostenlos. Anmeldungen nimmt Stadtbezirks-Koordinatorin Susanne Schulte von "Begegnung VorOrt" an unter Tel. 0231/9934-320.

Um später gemeinsam einen Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen, muss beim Betreten der Begegnungsstätte der Impfausweis gezeigt werden, eine ärztliche Bescheinigung zur Genesung oder ein negatives Ergebnis eines Schnelltests.