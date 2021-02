Das Seniorenbüro Eving stellt ab sofort für Seniorinnen und Senioren einen Rollstuhl kostenlos zum Verleih für die Corona-Schutzimpfung im Dortmunder Impfzentrum auf Phoenix-West zu Verfügung.

Dank der Spende des an der Minister-Stein-Allee 2 in Eving ansässigen Sanitätshauses MA - hier im Bild Cevriye Agca (l.) bei der Übergabe an Seniorenbüro-Mitarbeiter Peter Fischer - kann der Rollstuhl schnell und unkompliziert nach vorheriger Terminabsprache unter Tel. 0231/50-29660 im Seniorenbüro Eving, August-Wagner-Platz 2-4, gebucht werden.

P.S.: Neben der Rollstuhlspende wurden dem Büro seitens des Sanitätshauses MA auch FFP2-Masken übergeben.

Kontakt zum Seniorenbüro Eving per E-Mail: seniorenbuero.eving@dortmund.de.