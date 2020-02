Dortmund, helau! Auch in diesem Jahr, noch rechtzeitig vor dem Endspurt in die tollen Tage, haben die Dortmunder Karnevals-Prinzenpaare, das Stadtprinzenpaar Thomas II. (Rekel) und Nicole I. (Jakat), das im nahen Eving wohnt, sowie das Kinderprinzenpaar Connor I. (Zimmermann) und Lucy I. (Rettig), das mitsamt Gefolge aus den Vereinen Rot-Gold Wickede und Grün-Gold Scharnhorst stammt, traditionell den Werkstätten der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Lindenhorst einen Besuch abgestattet.

Die rehabilitative Einrichtung an der Lindenhorster Straße 38 bietet Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zur beruflichen Teilhabe, zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit und zur Gestaltung der Lebenswelt.

Franz Stenzel, ehrenamtlicher Mitarbeiter und Ehrensenator des Festausschusses Dortmunder Karneval, führte die Tollitäten samt ihres Hofstaats durch die unterschiedlichen Arbeitsbereiche der Werkstätten. Dort waren natürlich die mitgebrachten Süßigkeiten und die Autogrammkarten sehr begehrt.

Beendet wurde der Rundgang mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken mit einer Gruppe von den Beschäftigten und Mitarbeitern, bei dem die vielen Fragen der Gäste auch gerne beantwortet wurden. "Wir waren gerne hier, der Empfang war überall herzlich“, so die beiden Prinzenpaare, "aber leider ist die Zeit bei den vielen Terminen zu schnell vorbei. Danke für die schönen Stunden und Informationen.“