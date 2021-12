Ein politisches Urgestein in Dortmund begeht am 29. Dezember seinen 80. Geburtstag: Bodo Champignon.

Fast 50 Jahre wohnt Bodo Champignon mittlerweile in Kirchderne und hat diesen Ortsteil durch seine vielfältigen Aktivitäten geprägt. Es wird heute von der „Kirchderner Familie“ und „In Kirchderne lebt man gerne“ gesprochen und jeder weiß, wer diese Feststellungen ins Leben gerufen hat, so Wegbegleiterin Renate Riesel.

Fast 40 Jahre Hoeschianer, über fünf Jahrzehnte in der SPD, 65 Jahre bei der IG Metall

Sein Berufsleben hat Champignon fast 40 Jahre bei den Hoesch-Hüttenwerken verbracht. Er war gewerkschaftlicher Vertrauensmann und Sprecher der Angestellten-Vertrauensleute. Er wurde in den Betriebsrat des Werkes Westfalenhütte gewählt und konnte sich für seine Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Seit 65 Jahren ist Bodo Champignon Gewerkschaftsmitglied in der IG Metall.

Seit 1969 ist Bodo Champignon Mitglied der SPD. 1972 wurde er als Beisitzer in den Vorstand des Ortsvereins Dortmund-Scharnhorst gewählt.

Mit seinem Umzug nach Kirchderne, der mit seiner Familie in die Hoesch-Siedlung erfolgte, verlegte er alle ehrenamtlichen Aktivitäten auch an seinen Wohnort Kirchderne. Zunächst war er Mitbegründer der Juso-AG, der Arbeitsgemeinschaft der SPD-Jugend, in Kirchderne. Er arbeitete in der IG-Metall-Stadtteilgruppe mit und in der Schulpflegschaft der Kirchderner Grundschule.

20 Jahre lang war Bodo Champignon Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Kirchderne. Hier ist er heute Ehrenvorsitzender. Er gehörte zudem 20 Jahre dem SPD-Unterbezirks-Vorstand Dortmund an. Er war stellvertretender Vorsitzender des SPD-Stadtbezirks Scharnhorst und wurde in den Landesvorstand sowie in den Landesausschuss gewählt.

Von 1980 bis 2005 Mitglied des NRW-Landtags

Von 1980 bis 2005 gehörte Bodo Champignon als gewählter Abgeordneter dem Landtag Nordrhein-Westfalens an. In diesen 25 Jahren hat er seine Spuren im Land und darüber hinaus hinterlassen. Er war von 1990 bis 2005 Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge.

Abgesehen davon, dass er sich um die Dortmunder Krankenhäuser gekümmert hat, insbesondere um das St.-Elisabeth-Krankenhaus in Kurl und das Knappschaftskrankenhaus Dortmund in Brackel, setzte sich Champignon speziell auch für die Randgruppen der Gesellschaft ein. In Aplerbeck ist es ihm gelungen, für Kinder- und Jugendpsychatrie die Elisabeth-Klinik neu errichten zu lassen. Er war Aids-Beauftragter der Landtagsfraktion und half den Drogenabhängigen, indem er sich für das Methadonprogramm stark machte. Er unterstützte zum Beispiel auch die Mitternachtsmission und setzte sich dafür ein, dass die Unterstützung auch von anderer Seite erfolgte. Dazu war Champignon Vorsitzender der parlamentarischen Arbeitsgruppe „Staatsbad Oeynhausen“. Die Aufzählung ließe sich noch fortsetzen, so Riesel.

"An dieser Stelle muss aber erwähnt werden, dass er ganz vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund geholfen hat, wann immer sie sich an ihn gewandt haben, und ihnen zu ihrem Recht verholfen", betont Sozialdemokratin Renate Riesel.

Hochrangiger AWO-Funktionär

Seit 1981 ist Bodo Champignon zudem bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) etabliert. Zunächst hat er dafür gesorgt, dass der AWO-Ortsverein Kirchderne erhalten blieb. Und er ist hier weiterhin stellvertretender Vorsitzender. Von 1994 bis 2012 war Champignon sogar Vorsitzender des AWO-Bezirks Westliches Westfalen und hat in dieser Zeit auch die Landesarbeitsgemeinschaft der AWO geführt. Seit 2012 ist er Ehrenvorsitzender des Bezirks Westliches Westfalen. Seine höchste AWO-Funktion war die des stellvertretenden Vorsitzenden des Präsidiums des Bundesverbandes der AWO Bundesrepublik Deutschland. Er war im Jahre 1998 Gründungsmitglied von AWO International und engagierte sich dort bis 2019 als stellvertretender Vorsitzender.

Aktiv bei Vereinen Freunde für Russland, Viktoria Kirchderne und Förderverein Lanstroper Ei

Zudem ist Bodo Champignon seit über 20 Jahren Vorsitzender des Vereins Freunde für Russland. Er ist regelmäßig in den Oblast Kaliningrad, ins ehemalige Ostpreußen, gefahren, um dort humanitäre Hilfe zu leisten.

Bodo Champignon schafft durch sein ehrenamtliches Engagement den Spagat zwischen jungen und älteren Menschen in der Gesellschaft. Er setzt sich für notleidende Kinder ein und er war Vorsitzender des Vereins Zwischen Arbeit und Ruhestand (ZWAR). Mittlerweile ist er Ehrenvorsitzender und bringt seine Erfahrungen ein, um älteren Menschen eine Perspektive zu bieten.

Champignon hat sich auch dafür eingesetzt, dass der Sportverein Viktoria Derne umbenannt wurde in den BV Viktoria Kirchderne. Auch hier wurden gezielt Kinder und Jugendliche gefördert. Ganz besonders setzte er sich für den Integrationssportclub, in dem blinde Sportler Tor- und Fußball spielen. Damit die Mannschaft am Weltpokal teilnehmen konnte, hat er eine Benefizveranstaltung veranstaltet. Mittlerweile ist der Integrationsclub beim BVB angegliedert. Als Vorsitzender des BV Viktoria Kirchderne hat er sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass der Kunstrasenplatz und eine neue Umkleide errichtet wurde.

Seit August 2011 ist Bodo Champignon auch Vorsitzender des Fördervereins Lanstroper Ei. Dessen Ziel ist es, den Lanstroper Wasserturm zu erhalten. Seitdem haben zähe Verhandlungen, interessante Veranstaltungen und diverse Präsentationen am Tag des Denkmals stattgefunden. Die Sanierungsarbeiten haben mittlerweile begonnen und der erste Bauabschnitt ist abgeschlossen. Die Voraussetzungen für den zweiten Bauabschnitt wurden vom Förderverein geschaffen, so dass dieser in absehbarer Zeit erfolgen kann.

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Spektrum von Bodo Champignons ehrenamtlichen Projekten und sein unermüdliches Engagement in den letzten fünfzig Jahren.

Mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens ausgezeichnet

Für seine besonderen Verdienste hat Bodo Champignon das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland durch den Bundespräsidenten bereits 2006 verliehen bekommen. An dem Tag der Ehrung ist das Zitat von John F. Kennedy angebracht worden:„Fragt nicht danach, was euer Land für euch tun kann, sondern fragt, was ihr für euer Land tun könnt“.

Im Jahre 2012 wurde Bodo Champignon der Landesorden des Landes NRW durch die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft überreicht und damit sein unermüdliches Engagment für die Menschen gewürdigt.

Von der Arbeiterwohlfahrt ist er für seinen bemerkenswerten Einsatz, insbesondere für die Schwächeren in unserer Gesellschaft, mit der Marie-Juchacz-Plakette ausgezeichnet worden.

Bodo Champignon wird ein Kümmerer bleiben und sich weiterhin einsetzen, für die Menschen und eine lebens- und liebenswertere Gesellschaft.