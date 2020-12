Am Montag (30.11.) gegen 14.30 Uhr haben in Brackel drei unbekannte Täter einen 16-Jährigen ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen, darunter insbesondere eine Frau mit einem schwarzen Auto.

Nach eigenen Angaben ging das Opfer von der Haltestelle "Brackel Kirche" in Richtung Schimmelstraße. Hinter ihm liefen männliche Jugendliche, die ihn dann Am Ostheck an der Jacke packten und versuchten, ihn zu schlagen. Sie fragten nach Wertsachen und verlangten die Geldbörse. Der 16-Jährige gab den Tätern dann eine geringe Menge Bargeld. Kurz darauf flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Während der Tat rief von einem nahegelegenen Parkplatz ein circa 30 bis 40 Jahre alte Frau aus ihrem Auto, dass die Täter den 16-Jährigen loslassen sollten.

Ein Täter wird als circa 175 cm groß, mit dunklem Teint und kurzen Haaren beschrieben. Er war komplett schwarz gekleidet. Der zweite Täter war ebenfalls rund 175 cm groß und trug eine Umhängetasche der Firma "Gucci". Der dritte Jugendliche war etwa 173 cm groß und trug eine blaue Jacke und eine Mütze mit dem Emblem "Wellenstein". Alle drei Jugendlichen sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt gewesen sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Insbesondere die Frau im Auto wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden erbeten an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132-7441.