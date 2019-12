Polizisten haben in Wickede eine mutmaßliche EC-Karten Betrügerin festgenommen, noch bevor die Geschädigte die Polizei informierte.

Einen Tag vor Heiligabend (23.12.) meldete sich gegen 15.30 Uhr eine 74-jährige Dortmunderin auf der Polizeiwache Asseln. Sie meldete den Diebstahl ihrer Geldbörse. Das Portemonnaie soll während des Einkaufens am Morgen in der Innenstadt abhandengekommen sein. Darin befanden sich neben mehreren hundert Euro Bargeld auch die EC-Karte der Dortmunderin. Die EC-Karte wurde bereits gesperrt, jedoch wurden nach Auskunft der Bank bereits insgesamt 2000 Euro abgehoben.

Bevor der Diebstahl am Nachmittag bei der Polizei von der Seniorin angezeigt wurde, hatten Polizisten die vermeintliche Täterin schon gefasst. Im Rahmen der Streife beobachteten zwei Beamte gegen 12.30 Uhr eine Frau auf dem Wickeder Hellweg. Die Frau kam gerade aus einer Bank und trug eine auffällige große Sonnenbrille. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle der verdächtig wirkenden Frau. Bei der Kontrolle gab sie an, 2000 Euro Bargeld bei sich zu haben. Auf Nachfrage zur Herkunft des Geldes verstrickte sie sich mehrfach in Widersprüchen. Auch das Tragen einer Sonnenbrille bei diesen Witterungsverhältnissen konnte sie nicht erklären.

Eine polizeiliche Überprüfung ergab, dass die 31-jährige Rumänin einschlägig wegen Diebstahlsdelikten bekannt ist. Die Beamten nahmen die Tatverdächtige fest. Das Geld wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.