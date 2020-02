Für Unbeteiligte gestaltete sich ein Streit zweier Männer am heutigen Montagmorgen (17.2.) fast wie eine Filmszene: Um 8.10 Uhr rennt ein Mann über den Körner Hellweg, verfolgt von einem Mann mit einem Hammer in der Hand. Polizisten kommen hinzu, ziehen die Dienstwaffen und nehmen die am Boden liegenden Männer fest.

Es war keine Filmszene: Nach jetzigen Erkenntnissen der Polizei gab es zwischen einem 19-Jährigen aus Afghanistan und einem 26-jährigen Deutschen aus Lünen einen Streit, der sich auf die Straße verlagerte. Worum genau es ging, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Polizeibeamte der Wache Körne waren auf die lautstarken Streithähne aufmerksam geworden. In der Hand des 19-Jährigen nahmen sie einen Gegenstand wahr. Dass es sich um einen Hammer handelt, stellten sie erst später fest. An der Ecke Körner Hellweg/Liboristraße gelang es Polizeibeamten, die zwei Verdächtigen unter Vorhalt der Dienstwaffe zu stoppen und zu Boden zu sprechen. Zur Abklärung des Sachverhalts nahmen die Polizeibeamten die Tatverdächtigen mit zur Polizeiwache. Die polizeibekannten Männer verweigerten Angaben zum Geschehen.

Den Hammer und einen gefälschten Geldschein stellten die Polizeibeamten sicher. Die Ermittlungen dauern an.