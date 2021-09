Die Geschwister-Scholl-Gesamtschule Brackel freut sich, dass ihre Schülerin Fatma Yaren Sirin aus der Q1 am diesjährigen Schülerkolleg International teilnimmt.

Die 17-Jährige Yaren aus Aplerbeck habe sich in einem anspruchsvollen Bewerbungsverfahren durchgesetzt und gehöre somit zum ausgewählten Kreis europaweiter Schüler*innen, die sich mit dem herausfordernden Programm „Zeit des Wandels – Europas Rolle in der Welt?“ auseinandersetzen werden.

Das Schülerkolleg International richtet sich an junge Talente und begabte Schüler*innen, welche sich in einer pluralen Gesellschaft als Teil der globalisierten Welt kosmopolitisch engagieren und interessieren, unter anderem in Kooperation mit dem Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) und dem Tönissteiner Kreis.

"Das Schülerkolleg ist eine Möglichkeit für Jugendliche sich untereinander auszutauschen", erklärt Yaren Sirin gegenüber dem Ost-Anzeiger: "Zum Beispiel hinsichtlich aktueller politischer Themen wie Europas Rolle in der Welt, Klimawandel, Rassismus und vieles mehr." Außerdem finanziere das Kolleg die Möglichkeit, bei Seminaren in Brüssel und Berlin einen näheren Einblick in das politische Geschehen Europas zu erlangen. Grundsätzlich wecke das Projekt das Interesse bei leistungsstarken Schülern, in internationalen Berufen tätig zu sein. Sie werden auch von Mentoren unterstützt und können am Ende des Projektes Teil des Schülernetzwerkes werden.

"Yaren zeigt ihr Interesse und ihren Ehrgeiz bereits seit Jahren in den schuleigenen Leistungsprofilen und Projekten", schreibt Florian Burghaus, Beratungslehrer an der Brackeler Gesamtschule: "Dabei erzielte sie immer wieder herausragende Leistungen." Yaren lerne mit Begeisterung Fremdsprachen unter anderem in den Fächern Englisch-Bili, History sowie Chinesisch – auch in der Oberstufe – sowie Spanisch. Sie habe zahlreiche Zusatzqualifikationen erworben, wie beispielsweise das HSK-Diplom und das Cambridge Certificate. Darüber hinaus er Yarens ehrenamtliches Engagement in der Schülervertretung.

Das diesjährige Schülerkolleg International behandelt Themen aus unterschiedlichen Fachrichtungen und legt im Durchgang 2021/2022 einen Schwerpunkt auf die multidisziplinäre, internationale Auseinandersetzung der Rolle Europas im Wandel. Das Kolleg habe sich zum Ziel gesetzt, mündige und motivierte Schüler*innen zu befähigen, weltweit zu wirken und einen reflektierten Standpunkt in aktuellen Debatten einnehmen zu können.