Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde lädt zu Pfingsten gleich zu mehreren - durchaus ungewöhnlichen - Gottesdiensten ein.



Zwei Telefon-Gottesdienste zur Jubelkonfirmation werden am Pfingstsonntag, 23. Mai, um 10 und um 11.30 Uhr gefeiert. Wer mitfeiern möchte, sollte die Telefonnummer 0231/51839900 wählen. Erst, wenn man dazu aufgefordert wird, sind dann zunächst die Konferenzraumnummer 45496# einzugeben sowie im Anschluss die Pin-Nummer 25896#.

Ein Präsenzgottesdienst wird indes am Pfingstmontag, 24. Mai, um 10 Uhr in der Luther-Kirche, Asselner Hellweg 118a, gefeiert. Es wird um Anmeldung gebeten unter Tel. 0231/270530 oder per E-Mail an do-kg-asseln@kk-ekvw.de.

Hinweise: Coronabedingt müssen medizinische Masken getragen werden. Gemeindegesang ist leider nicht möglich.

Homepage: https://asseln-evangelisch.de/