Brackel. Am kommenden Sonntag, den 3. Oktober 21, wartet ab 15:00 Uhr das traditionelle Kindertheater im Kulturzentrum balou auf alle Kinder ab 4 Jahre. „Die Comlizen“, das Figurentheater aus Hannover, ist in Brackel zu Gast. Sie erzählen „eine wunderbar übermütige Geschichte über wahren Mut“: Vier tierische Freunde, Maus, Frosch, Spatz und Schnecke sitzen gelangweilt am Teich.

Da kommt der Frosch auf eine Idee. Es soll durch einen Wettkampf heraus gefunden werden, wer am mutigsten ist. Jedes Tier muss eine Mutprobe bestehen, die es sich noch nie getraut hat. Tapfer beginnt die Maus. Sie taucht einmal durch den ganzen Teich hindurch. Der Frosch findet das gar nicht mutig, gesteht aber anschließend beeindruckt: „Mutig, mutig, du bist eine tolle Taucherin“.

Was der Frosch dann für eine verrückte Mutprobe vorschlägt, weshalb die Schnecke plötzlich schlapp macht und warum ausgerechnet der freche Spatz nicht mitmacht erleben sie in diesem Stück. Begleitet wird diese übermütige Geschichte mit vielen Liedern zum Mitmachen.

Das Kindertheater kostet 5 Euro pro Person. Karten gibt es an der Tageskasse oder ab sofort persönlich im balou Büro, MO-FR zw. 9-12Uhr, 14-16 Uhr. Eintritt für Erwachsene nur mit einem 3G-Nachweis.