Das Abschiednehmen ist in Zeiten von Corona nicht einfach gewesen und nach wie vor können Menschen um ihre verstorbenen Angehörigen nicht angemessen trauern und ihrer gedenken. Die Evangelische Kirchengemeinde Brackel macht daher am Ewigkeitssonntag, 22. November, ein besonderes Angebot.



In gleich zwei Gottesdiensten wird den Verstorbenen der Gemeinde des vergangenen Kirchenjahres gedacht, um 10 Uhr den Verstorbenen von November 2019 bis April 2020 und in einem Gottesdienst um 11.30 Uhr den Verstorbenen von Mai 2020 bis November 2020. Bei diesen Gottesdiensten erbittet die Gemeinde eine Voranmeldung per E-Mail an gemeindebuero@ev-kirche-brackel.de.

Ab 12.30 Uhr bis 15 Uhr ist dann die Brackeler Kirche am Hellweg, Brackeler Hellweg 140, für alle Menschen geöffnet, die in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren einen Menschen verloren haben. Es kann eine Kerze angezündet und der Name der verstorbenen Person niedergeschrieben werden. Um 13 Uhr und um 14 Uhr werden die Namen verlesen und es wird für die Verstorbenen gebetet.

Keine Andacht auf dem Ev. Friedhof Brackel

Die alljährliche Andacht am Totensonntag auf dem Evangelischen Gemeindefriedhof Brackel an der Hörder Straße muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen.