Der Regionalverband Ruhr (RVR) bereitet den ersten Bauabschnitt des Gartenstadt-Radweges/Hoesch-Hafenbahn-Weges in Dortmund vor. Kommende Woche sollen die abschließenden Freischnitt- und Rodungsmaßnahmen für das 3,9 Kilometer lange Teilstück starten, das vom Phoenix-See in Hörde bis zur Anbindung Paderborner Straße in Körne führt.

Die Freischnittarbeiten sollen bis Ende Februar abgeschlossen werden. Auf der Trasse wurden vom RVR bereits Vermessungsarbeiten durchgeführt und im Rahmen der ökologischen Baubegleitung Fledermaus-Ersatzquartiere angebracht.

RVR und Stadt wollen die Bezirksvertretungen im März informieren

Die Detailplanung des ersten Teils des Gartenstadt-Radweges mit seinen voraussichtlich zwölf Anbindungen wird derzeit konkretisiert und mit der Stadt Dortmund abgestimmt. RVR und Stadt wollen im März die zuständigen Bezirksvertretungen über Planungen, Kommunikation und vorgesehene Bürgerbeteiligung informieren.

Die eigentlichen Bauarbeiten sollen im dritten Quartal beginnen, die Fertigstellung des Radweges erfolgt voraussichtlich im Sommer 2022. Die Kosten liegen bei 2,5 Millionen Euro. Gefördert wird die regional bedeutsame Strecke im Rahmen des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm (RWP) NRW.

Mit Fertigstellung aller drei vorgesehenen Teilstücke verläuft der Gartenstadt-Radweg über 7,3 Kilometer vom Phoenix-See bis zur Westfalenhütte. Der Weg soll künftig Hoesch-Hafenbahn-Weg heißen.