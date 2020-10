Aus Gründen der Verkehrssicherheit lässt das Grünflächenamt derzeit im Stadtbezirk Innenstadt-Ost eine Reihe nicht mehr standfester Bäume im Stadtbezirk Innenstadt-Ost auf städtische Flächen fällen. Morschungen und Faulstellen in Stämmen und Kronen haben dazu beigetragen, bei anderen sind große Teile vertrocknet.

Die betroffenen Bäume sind bereits in bekannter Weise mit orangefarbenen Banderolen und einem farbigen Kreuz markiert worden. Geplant ist, die gefällten Bäume durch neue zu ersetzen.

Im Erscheinungsgebiet des Ost-Anzeigers sollen folgende Bäume gefällt werden: in der Gartenstadt-Nord in der Frensdorffstraße eine Mehlbeere sowie am Schulzentrum Winkelriedweg eine Baumhasel, ein Ahorn und eine Flügelnuss, an der Ecke Im Defdahl/Am Zehnthof eine Mehlbeere, Im Defdahl, gegenüber Haus Nummer 159, eine Eiche sowie in Körne, Alte Straße 14, eine Mehlbeere.