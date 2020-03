Auch bei der SPD im Stadtbezirk Brackel mit seinen Ortsvereinen wurden bis auf Weiteres alle Versammlungen, wie der Stadtbezirksparteitag, der eigentlich für den 29. März geplant war, aber auch Vorstandssitzungen und Aktionen abgesagt.

„Aus Schutz für unsere Mitglieder, aber natürlich für einfach alle Beteiligten“, so der Stadtbezirksvorsitzende Daniel Behnke. Für dringende Fragen berate man sich nun per E-Mail oder am Telefon und stehe weiterhin für die Bürger*innen bei Anregungen zur Verfügung.

Doch die Partei stehe in dieser Zeit eher hinten an. „Wir sorgen uns natürlich um die Gewerbe im Stadtbezirk und die Vereine. Daher erfreuen uns die Signale aus Bund und Land“, erklärt der stellvertretende Stadtbezirksvorsitzende Fabian Erstfeld.

Für die Brackeler*innen habe sich der Alltag verändert. Wer Hilfe benötige bei Botengängen, Einkäufen oder Wegen zur Apotheke, könne sich jederzeit natürlich weiterhin an die SPD vor Ort wenden. Beispielsweise über die Mail-Adresse info@spd-brackel.de.

Darüber hinaus hat die Jugendorganisation der SPD, die Jusos Dortmund, eine Aktion zur Hilfe gestartet. So koordinieren die Jusos Hilfen, welche man über jusosdortmund@web.de einreichen könne, und verteilen diese dann an Freiwillige, die beispielsweise den Einkauf erledigten.

Hierzu betont Anna Spaenhoff, stellvertretende Stadtbezirksvorsitzende: „Wir müssen aber schon darauf hinweisen, dass wir keine Möglichkeit haben, schneller Arzttermine zu vermitteln. Die Hilfe richtet sich ausdrücklich an Menschen, die nun aufgrund ihres Alters oder einer Vorerkrankung nicht mehr einkaufen können oder wollen. Wenn Sie nicht selbst betroffen sind, aber jemanden kennen, geben Sie das Angebot weiter!“