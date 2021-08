Der Grüne Infostand in Brackel am Samstag, 28. August,​ steht unter dem Motto "Energiegeld für alle"​. Wie mit dem Grünen Energiegeld der Klimaschutz sozial gerecht​ gestaltet werden kann und wie es funktioniert, darüber wollen die Brackeler Grünen mit Interessierten sprechen. Am Stand dabei sind die Grüne Direktkandidatin Prof. Dr. Anke Weber und die Fraktionsmitglieder der Brackeler Bezirksvertretung.



Die Brackeler Grünen wollen mit ihrem Infostand am Brackeler Hellweg (vor EDEKA) am Samstag von 10–13 Uhr mit Interessierten u.a. darüber reden, wie das Klima geschützt werden kann, ohne das die Bürger*innen sozial ungerecht belastet werden.

Das, was der Umwelt und damit den Menschen schadet, braucht einen Preis. Und klimafreundliches Verhalten muss sich lohnen, so die Grünen. Deshalb werben sie für einen höheren CO2-Preis bei gleichzeitiger sozialer Entlastung von Kleinverdiener*innen und Familien. Die Einnahmen aus dem CO2-Preis sollen vollständig als "Energiegeld" an die Bürger*innen ausgezahlt werden. Wer das Klima überdurchschnittlich belastet, soll dafür zahlen. Wer das Klima schont, soll am Ende mehr im Portemonnaie haben. Wie das funktioniert, können Interessierte am 28. August am Grünen-Infostand erfahren.​