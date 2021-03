Das Seniorenbüro Brackel bietet in der zweiten Märzhälfte zusammen mit NetzWerk Akteur*innen zwei weitere digitale Vorträge über ZOOM an.

Am Dienstag, 16. März 2021 um 16.00 Uhr informiert die Tremonia Akademie e.V. (Referent Roland Klecker) zum Thema Video-Telefonie mit Smartphone und Tablet.

"Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte", so lautet ein bekanntes Sprichwort. Es ist nun mal viel schöner, den weit entfernten Lieben in die Augen zu schauen, als nur mit ihnen zu schreiben oder zu telefonieren.

Smartphones und Tablets sind bestens dafür gerüstet, Videotelefonate zu führen. In dem Vortrag lernen die Teilnehmenden die meistgenutzten Programmen ("Apps") und deren technische Voraussetzungen für Video-Telefonie kennen.

Es folgt am Donnerstag, den 25. März 2021 um 16.00 Uhr ein weiterer Vortrag des Kriminalkommissariats Kriminalprävention / Opferschutz im Rahmen der Initiative Sicherheit für Senioren.

Kriminalhauptkommissar Markus Schettke und sein Kollege Dipl. Ingenieur Indra Naskar werden unter dem Titel Sicherheit im privaten, öffentlichen und im virtuellen Raum anonymisiert zu aktuellen Taten und Maschen von Betrüger*innen sprechen und auch aufzeigen, wie man eine Opferwerdung vermeidet oder abmildert.

Anmeldungen sind per Email möglich unter:

• seniorenbuero.brackel@dortmund.de

• mail@tremonia-akademie.de

• markus.schettke@polizei.nrw.de

Von dort erhalten alle Interessent*innen den notwendigen ZOOM Link um an dem jeweiligen Vortrag teilnehmen zu können.

Für Rückfragen oder nähere Informationen steht das Seniorenbüro Brackel mo-do in der Zeit zwischen 9-15 Uhr und fr. von 9-12 Uhr telefonisch zur Verfügung. (Tel: 50 29640)

Weitere digitale Vorträge sind für dem Monat April geplant.

Die Tremonia Akademie e.V. unterstützt hierbei ebenfalls wieder mit Rat und Technik.