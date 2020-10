Wie die Stadt Dortmund am heutigen Donnerstagabend (22.10.) in ihrer täglichen Pressemitteilung zur Corona-Pandemie mitgeteilt hat, ist die städtische Fabido-Kindertagesstätte (Kita) Akazienstraße im Westen Wambels wegen eines Infektionsfalls bei einer Erziehungsperson geschlossen worden. Zehn Kinder und drei Erzieher*innen sind in Quarantäne.